Rubio defende necessidade de Irã abrir Ormuz e cita possível participação de Khamenei em acordo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu que a principal condição nas negociações com o Irã é que Teerã abra o Estreito de Ormuz e se comprometa com questões específicas sobre a destinação do urânio altamente enriquecido. A declaração foi dada em testemunho no Senado americano nesta terça-feira, 2.

"O Irã precisa anunciar de maneira muito clara que irá abrir o Estreito de Ormuz, o país minou grandes trechos da rota", afirmou, ao sugerir que Omã se aproximou de Teerã para controlar o estreito.

Rubio descartou que o Irã receberá alívio das sanções apenas por reabrir o Estreito de Ormuz e destacou que qualquer medida neste sentido está condicionada "a determinadas condições", sem fornecer maiores detalhes.

Em relação às negociações, o secretário mencionou que há indícios de que líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, está se envolvendo "cada vez mais em algum nível" nas negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio que já dura mais de três meses.