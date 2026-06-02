Rubio cita conversas entre EUA e Irã, mas evita dizer quando acordo pode ser alcançado

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, evitou dizer quando um entendimento com o Irã pode ser alcançado, mas afirmou que conversas entre Washington e Teerã estão em andamento, em testemunho no Senado americano nesta terça-feira, 2.

"Um acordo com o Irã pode acontecer hoje, amanhã ou na próxima semana. Existe a possibilidade de o Irã ter concordado em negociar aspectos do programa nuclear que anteriormente se recusava a mencionar nas discussões", disse.