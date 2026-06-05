Rubio afirma a presidente da Bolívia que EUA prestarão apoio emergencial em meio aos protestos

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma ligação nesta quinta-feira que o governo Trump estava intensificando a assistência emergencial e o apoio para ajudar a lidar com a escassez de alimentos e medicamentos, em meio a semanas de instabilidade social e protestos em massa no país sul-americano.

"Rubio reafirmou que o governo Trump continuará ao lado da Bolívia enquanto ela trabalha em direção à estabilidade, à segurança e a um futuro melhor para todos os bolivianos", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, em um comunicado.