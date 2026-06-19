Rival de Starmer vence eleição crucial no Reino Unido e ameaça liderança do primeiro-ministro

O veterano político trabalhista Andy Burnham venceu, nesta sexta-feira (19), uma eleição suplementar crucial no Reino Unido que, ao lhe garantir um assento no Parlamento, abre caminho para que desafie a liderança do pressionado primeiro-ministro Keir Starmer.

Burnham, ex-ministro do governo e prefeito da Grande Manchester desde 2017, derrotou de maneira contundente o candidato do partido de extrema direita Reform UK no distrito eleitoral de Makerfield, no noroeste da Inglaterra.

O popular político de 56 anos, com uma longa trajetória no governante Partido Trabalhista (centro-esquerda), afirmou, após a divulgação dos resultados, que sua vitória é a "última oportunidade" para mudar esse movimento.