Richard Gere afirma sentir 'vergonha' da política migratória dos EUA

O astro de Hollywood Richard Gere afirmou nesta quinta-feira (4) que se "envergonha" da forma como os Estados Unidos tratam a imigração, após apresentar em Berlim uma iniciativa destinada a modificar as ações em relação a este tema.

"Todo mundo é imigrante, refugiado ou migrante", afirmou o ator de 76 anos, durante a apresentação da colaboração entre sua fundação e a Hertie School, uma universidade de políticas públicas sediada em Berlim.

"Muitas vezes falamos dos migrantes, dos refugiados, como se fossem diferentes de nós. Como se pertencessem a outra categoria de seres humanos", disse o protagonista de "Gigolô Americano" e "Uma Linda Mulher".

"O governo dos Estados Unidos os chama de 'aliens'", declarou Gere, fervoroso crítico do presidente americano Donald Trump. "Antes eram vermes, agora são 'aliens'. Isso me envergonha profundamente, quero que vocês saibam", acrescentou.

A Iniciativa Conjunta sobre Migração se concentrará neste deslocamento da África para a Europa e terá como objetivo contribuir para gerar "uma nova perspectiva, novas políticas e novas medidas em matéria de migração", informou a Hertie School.

Na terça-feira, o ator atacou Trump em uma cerimônia de entrega de prêmios realizada em Oslo, na Noruega, qualificando o mandatário de "louco" que "destruiu quase tudo de bom que havia no governo dos Estados Unidos e em seu povo".

Gere, defensor do Tibete e convertido ao budismo, dedica-se há décadas ao trabalho humanitário e ajudou a financiar projetos de apoio a refugiados, à saúde pública, à educação e à ajuda emergencial, assim como à cultura, sobretudo em comunidades tibetanas.

Desde 2024, ele vive na Espanha com sua terceira esposa, a espanhola Alejandra Silva.