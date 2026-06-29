Reunião entre EUA e Irã prevista para terça-feira (30) deve normalizar tráfego em Ormuz

Os Estados Unidos e o Irã concordaram em parar de atacar um ao outro e planejam retomar na terça-feira (30) as negociações de paz, conforme informações, ainda não confirmadas oficialmente, divulgadas pelo site Axios e pelo Wall Street Journal.

Um funcionário americano, citado pelo Axios, informa que ambos os lados vão recuar "por ora", de forma que, enquanto as conversas técnicas continuarem, as embarcações poderão usar livremente o estreito de Ormuz.

Informação obtida pelo Wall Street Journal com uma autoridade americana confirma que os navios agora navegarão livremente. Os detalhes do encontro em Doha, contudo, ainda não foram finalizados. A pauta principal será o estreito de Ormuz, que voltou a ser o foco do conflito.