Eleição presidencial no Peru segue com resultado incerto após apuração de 95% das urnas

Keiko Fujimori e Roberto Sánchez disputam a presidência do Peru em eleição com resultado muito apertado. ERNESTO BENAVIDES,CONNIE FRANCE / AFP

O resultado do segundo turno da eleição presidencial no Peru segue incerto nesta segunda-feira (8), com o empate técnico de 0,15% entre o esquerdista Roberto Sánchez e a candidata de direita Keiko Fujimori. Segundo a contagem preliminar do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, com 95% das urnas apuradas, Sánchez, da legenda Juntos pelo Peru, tinha 50,055% dos votos, ante Fujimori, do partido Força Popular, com 49,945%.

A diferença entre ambos é de aproximadamente 26,7 mil votos — em um universo de aproximadamente 17,6 milhões de votos válidos.

Após o fechamento das urnas no domingo (7), o presidente do Tribunal Nacional de Eleições (JNE, na sigla em espanhol), Roberto Burneo, afirmou que o resultado final poderá ser conhecido apenas "nos próximos 30 dias" e pediu serenidade à população e aos partidos. Milhares de seguidores se reuniram em dois pontos da capital peruana para comemorar antecipadamente os resultados de seus candidatos.

— Estamos em um empate técnico, até o momento, não há nenhum vencedor. Serão dias longos — afirmou Fujimori, diante de seus apoiadores, a quem pediu paciência.

Sánchez também citou um "empate".

— Que a contagem prossiga dentro dos padrões de uma eleição transparente — declarou em uma praça lotada de apoiadores.

Keiko Fujimori, filha do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), está em sua quarta tentativa de chegar à presidência. No segundo turno, ela enfrentou Sánchez, herdeiro político do ex-mandatário Pedro Castillo, preso pela tentativa fracassada de autogolpe de Estado de 2022.

Muitos eleitores afirmaram esperar que as eleições acabem com a criminalidade que assola o país e com a turbulência política da última década: o Peru teve oito presidentes desde 2016.

Celebração dos dois lados

Fujimori, uma administradora de 51 anos, apela ao legado ambivalente do pai, que estabilizou a economia, derrotou a insurgência, mas foi acusado de crimes contra a humanidade.

— Estou feliz porque sei que ela vai fazer um bom governo. Por quê? Porque ela quer limpar a imagem do pai — afirmou Gladys Silva, dona de casa de 56 anos, durante o evento do partido de Fujimori em Lima.

Sánchez, congressista e ex-ministro de 57 anos, reivindica o legado camponês de Castillo. Como demonstração de lealdade, usa o chapéu camponês que ganhou dele, prometeu indultar o ex-presidente e o visitou na prisão no domingo.

— Queremos mudança porque estamos cansados da corrupção, do fujimorismo que administra o país como se fosse sua chácara — disse Marlene Veramendi, 46 anos.

A votação, para a qual foram convocados 27 milhões de eleitores, aconteceu sem incidentes, ao contrário do caótico primeiro turno de abril.

"Legitimidade frágil"

Sob a palavra "ordem", Fujimori prometeu prosperidade e advertiu sobre o perigo do "comunismo". Sánchez moderou o seu discurso de "mudança radical" do primeiro turno, se distanciou dos ultranacionalistas e disse à AFP que quer ter uma relação "respeitosa" com Washington.

O esquerdista acusa Fujimori de integrar a "ditadura" do Congresso poderoso que derruba presidentes, onde ela é influente. Sem afetar o segundo turno, um juiz mandou Sánchez a julgamento por supostas anomalias financeiras em seu partido. Se for eleito presidente, ele terá imunidade, mas ficará vulnerável diante de um parlamento inclinado à direita.

— O eleito terá metade do país contra si e uma legitimidade frágil, razão pela qual, sem maioria legislativa, deverá construir uma coalizão para governar — disse à AFP o cientista político Paulo Vilca.

O vencedor substituirá a partir de 28 de julho o presidente interino José María Balcázar.

Criminalidade no Peru

Apesar da desilusão política, a maior preocupação dos peruanos é a insegurança em um país onde abundam as quadrilhas criminosas e as denúncias de extorsão aumentaram nove vezes em cinco anos.

Para enfrentar a violência, Fujimori sugere a linha-dura: militarizar as prisões e as zonas conflituosas, e expulsar migrantes para acabar com a "praga social" com a "mesma força" com que seu pai venceu a insurgência nos anos 1990.

Sánchez propõe enfrentar a corrupção na polícia e na justiça, diante do que denuncia ser uma cumplicidade das elites políticas com a criminalidade. A sua base social está na zona rural empobrecida, onde a insegurança é menor. A base de Fujimori fica em Lima, onde a taxa de homicídios triplicou em 2025 na comparação com 2020, chegando a 23 por 100 mil habitantes.

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O vencedor das eleições governará um Peru economicamente estável, com crescimento do PIB de 3,4%. Mas sete em cada 10 trabalhadores estão na informalidade.