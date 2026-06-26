Relatos citam novo ataque a navio e explosão em Dubai após alerta de míssil dos Emirados Árabes

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a capacidade militar do país "não é negociável", em meio ao aumento da tensão no Golfo após relatos de explosões em Dubai e do envio de alertas de celular de possível ataque com mísseis pelos Emirados Árabes Unidos.

Mais cedo, a agência iraniana Tasnim informou que explosões teriam sido ouvidas em Dubai. Pouco depois, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes afirmou que o alerta preventivo enviado por celular havia sido encerrado e que "a situação está segura". Até o momento, não há confirmação oficial sobre explosões ou ataques.

Nas redes sociais, circularam relatos não verificados de que ao menos uma embarcação teria sido atingida nas proximidades do Estreito de Ormuz após supostamente desrespeitar determinações da Marinha da Guarda Revolucionária (IRGC) sobre as rotas de navegação. Nem o governo iraniano nem a IRGC se pronunciaram sobre essas alegações até a publicação do texto.

Em publicação no X, Baghaei criticou os países do Conselho de Cooperação do Golfo, afirmando que recorrer ao "maior violador da segurança" para garantir a estabilidade regional representa "uma ironia amarga". O porta-voz também acusou vizinhos do sul do Golfo de terem violado o princípio da boa vizinhança ao permitirem que seus territórios fossem utilizados em ataques contra o Irã.

Segundo Baghaei, "a segurança e a dignidade nacional do país não são negociáveis nem podem ser condicionadas", acrescentando que o direito à legítima defesa e os instrumentos para exercê-lo "não podem ser objeto de compromisso ou concessão".