Relação Venezuela-EUA está "no caminho certo", diz presidente interina

A captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, durante uma incursão militar dos Estados Unidos, "marcou um ponto de inflexão" na relação da Venezuela com os Estados Unidos, que está avançando "no caminho correto", afirmou nesta segunda-feira (22) a presidente interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez era vice-presidente e assumiu o cargo de presidente interina após a queda de Maduro. Pouco tempo depois, Caracas e Washington restabeleceram suas relações diplomáticas, rompidas em 2019.

"O 3 de janeiro de 2026 marcou uma inflexão na política nacional e em nossa visão das relações internacionais, ao retomarmos o caminho diplomático com o governo dos Estados Unidos", afirmou a mandatária interina durante um ato oficial em Caracas.

Rodríguez declarou que a Venezuela vive um momento "que não imaginávamos em 2025", ao se referir ao período pós-Maduro.

"Já se passaram quase seis meses e sinto que este foi o caminho correto: resolver as controvérsias, resolver as diferenças" por meio da diplomacia, acrescentou Rodríguez, que governa sob pressão dos Estados Unidos.

A presidente interina afirmou que seu governo está "desatando" os nós que dificultavam as relações entre Venezuela e Estados Unidos, países que mantiveram uma relação antagônica desde a chegada do chavismo ao poder, em 1999.

Após capturar Maduro, Washington assumiu o controle das receitas petrolíferas da Venezuela.

Nicolás Maduro Guerra, filho do ex-presidente processado por narcotráfico nos Estados Unidos, ouviu o discurso de Rodríguez entre o público, distante do palanque.