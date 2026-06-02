Regime iraniano está destinado a desaparecer e ajudaremos a alcançar esse objetivo, Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira, 2, que o regime iraniano está destinado a "desaparecer do mundo" e que Isael ajudará a alcançar esse objetivo.

Em cerimônia de mudança de comando do diretor do Instituto de Inteligência e Operações Especiais, conhecido como Mossad, Netanyahu enfatizou que Teerã "não ameaçará mais nossa existência" com bombas nucleares e milhares de mísseis balísticos letais e que a Mossad continuará na linha de frente na "luta contra a agressão do Irã".

"Em continuidade à política consistente que temos liderado há anos - não permitiremos que o regime iraniano volte no tempo. Não permitiremos que adquira armas nucleares; não permitiremos que ameace nossa existência", frisou o primeiro-ministro.