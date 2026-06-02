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Quem é Marco Rubio, chefe da diplomacia de Trump que deixou Brasil de fora da lista de aliados dos EUA

Secretário de Estado comparou Brasil a Cuba, Venezuela e Nicarágua horas depois do anúncio de uma nova tarifa contra produtos do país

Zero Hora

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