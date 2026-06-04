Quatro corpos decapitados são deixados em frente ao Congresso do estado mexicano de Guerrero

Policiais encontraram quatro cadáveres decapitados dentro de um veículo abandonado ao lado do Congresso do estado mexicano de Guerrero, informaram as autoridades nesta quinta-feira (4).

Guerrero, famoso por abrigar a cidade balneária de Acapulco, é assolado por confrontos entre cartéis pelo controle das rotas de tráfico de drogas.

Fontes da promotoria informaram à AFP que os corpos estavam cobertos por sacos plásticos pretos dentro de um automóvel deixado em um dos acessos traseiros do edifício legislativo na capital, Chilpancingo.

A disputa entre grupos do narcotráfico nessa região envolve o Cartel da Serra e Los Ardillos, uma quadrilha que comunidades indígenas responsabilizaram pelos bombardeios nas montanhas do estado, uma área marcada por altos níveis de pobreza.

A violência na região provocou, há duas semanas, o deslocamento de uma comunidade indígena que fugiu de disparos e de ataques com drones atribuídos ao grupo Los Ardillos.