Quais são os próximos passos do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã?

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou nesta quinta-feira, 18, que Estados Unidos e Irã iniciam nesta sexta-feira, em território suíço, a fase de implementação do acordo de paz assinado pelos presidentes dos dois países. O entendimento encerra o conflito iniciado em 28 de fevereiro, após ataques de Israel e dos EUA contra o Irã, e abre um processo de negociações técnicas que deve definir os mecanismos de execução do acordo.

Fim da guerra?

Apesar da assinatura do acordo, o texto não representa o encerramento definitivo das pendências entre Washington e Teerã. Um tratado final ainda depende de novas rodadas de negociação e deverá ser submetido à ratificação do Conselho de Segurança da ONU.

Até a conclusão desse processo, foi acordada a manutenção do chamado status quo. Isso significa que o Irã irá preservar seu programa nuclear nos termos atuais, enquanto os Estados Unidos se comprometem a não impor novas sanções nem ampliar sua presença militar no Oriente Médio.

Aplicação das medidas do acordo

Agora, as delegações passam a detalhar como serão aplicadas as medidas previstas no memorando, em um cronograma de pelo menos 60 dias, com possibilidade de prorrogação. As conversas serão mediadas por Paquistão e Catar e contarão com negociadores de alto escalão dos dois países.

Infraestrutura estratégica e energia

Entre os primeiros pontos da implementação está a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo. A passagem havia sido impactada durante o conflito e será objeto de definição operacional, incluindo regras de navegação e possíveis mecanismos de cobrança.

O acordo também prevê a suspensão gradual das sanções econômicas contra o Irã, especialmente no setor de energia. Caso haja avanço para um tratado definitivo, os Estados Unidos se comprometem a eliminar integralmente as restrições, permitindo a retomada plena das exportações de petróleo iraniano.

Programa nuclear sob supervisão da AIEA

O núcleo das negociações envolve o programa nuclear iraniano. O protocolo prevê a diluição do urânio enriquecido sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), além da criação de mecanismos de verificação e controle que serão detalhados ao longo da fase técnica.

A AIEA estima que o Irã mantinha cerca de 440 quilos de urânio enriquecido a 60% antes da escalada do conflito, nível próximo ao necessário para a produção de uma arma nuclear. A agência deverá participar diretamente da definição das etapas operacionais do acordo.

Reconstrução e ativos bloqueados

O entendimento também prevê a criação de um fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões para o pós-guerra e a liberação de ativos iranianos mantidos no exterior. As condições de financiamento, gestão e execução ainda serão definidas nas próximas rodadas de negociação.