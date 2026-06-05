Putin diz que a Rússia vai reforçar defesas aéreas após ataques de drones ucranianos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira, 4, que o país fortalecerá as defesas aéreas para combater os ataques de drones lançados pela Ucrânia, que recentemente provocaram danos em cidades do interior.

"Para nosso pesar, alguns deles drones romperam nossas defesas" disse o líder russo. "A Rússia tem um sistema de defesa aérea, precisamos melhorá-lo, fortalecê-lo, e faremos isso", completou. Fonte: Associated Press.