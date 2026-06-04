Putin afirma que Rússia deve "melhorar" sua defesa antiaérea

A Rússia deve fortalecer sua defesa antiaérea, afirmou nesta quinta-feira (4) o presidente Vladimir Putin, um dia depois de drones ucranianos atacarem um complexo petrolífero e uma base naval em São Petersburgo.

"A Rússia tem um sistema de defesa antiaérea. Sim, precisamos melhorá-lo. Sim, precisamos reforçá-lo. E faremos isso", declarou Putin a jornalistas estrangeiros em São Petersburgo, onde está previsto que faça na sexta-feira um discurso no chamado "Davos russo'.

A Ucrânia ataca regularmente a Rússia e os territórios ocupados por Moscou em represália aos bombardeios russos diários desde o início da ofensiva russa em larga escala, em fevereiro de 2022.

Nesta quinta-feira, Putin não descartou ampliar o uso do míssil balístico hipersônico russo Oreshnik para atingir cidades ucranianas.

Putin repetiu que esse míssil, já utilizado três vezes contra a Ucrânia, é capaz de transportar ogivas nucleares.

Putin afirmou também estar sempre disposto a negociar com Kiev uma saída para a guerra, com base no que foi discutido "durante o encontro com o presidente (americano Donald) Trump" em Anchorage, em agosto de 2025.

Moscou exige de Kiev concessões políticas e territoriais, em particular uma retirada completa da região de Donetsk, que faz parte do Donbass.

O governo ucraniano se recusa a aceitar essas condições por considerá-las uma capitulação.

Um acordo não excluiria, segundo Putin, que Moscou controle completamente o Donbass, bacia mineradora no leste da Ucrânia que atualmente está parcialmente sob controle russo.

"Uma coisa não exclui a outra", afirmou aos jornalistas.

Donald Trump voltou à Casa Branca afirmando que encerraria a guerra rapidamente, mas desde a eclosão de um conflito no Oriente Médio após um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, passou a ter outra frente de crise aberta.

"Está claro que a administração americana se vê obrigada a concentrar sua atenção nesse assunto e a tratá-lo antes de qualquer outro", avaliou Putin nesta quinta-feira.

O líder russo assegurou que as tropas de Moscou avançam "em toda a linha de frente".

Uma análise da AFP dos dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), no entanto, mostra que a Ucrânia recuperou dos russos cerca de 282 km² em maio, reduzindo pelo segundo mês consecutivo a área de seu território controlada por Moscou.

Do fim de 2023 até alguns meses atrás, os russos vinham ganhando terreno.

Apesar do recuo das forças de Moscou, há militares russos infiltrados na maioria das áreas onde a Ucrânia recuperou território.