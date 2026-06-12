Putin acusa Ucrânia de querer 'dividir' os russos com seus ataques de drones

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (12) que os crescentes ataques de drones ucranianos contra seu território têm como objetivo dividir os russos, "semear confusão" e prejudicar a economia.

A Ucrânia intensificou recentemente seus ataques com drones contra os territórios ocupados e contra a Rússia, em represália aos bombardeios diários russos.

"O objetivo deles é criar uma divisão na sociedade russa, semear confusão e causar danos econômicos, mas não vão conseguir", disse o presidente russo durante uma reunião no Kremlin com soldados.

Putin voltou a defender o "fortalecimento do sistema de defesa aérea".

Rússia e Ucrânia vêm intensificando os ataques com drones nos últimos meses, enquanto os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra, que está em seu quinto ano, continuam estagnados.

Centenas de milhares de pessoas morreram desde o início da ofensiva em grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, que a Rússia chama de "operação militar especial".