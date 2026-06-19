Procuradoria da Colômbia investiga ex-presidente Uribe por massacres de paramilitares

A Procuradoria-Geral da Colômbia anunciou na quinta-feira (18) que abriu uma investigação e convocou para interrogatório o influente ex-presidente Álvaro Uribe por sua suposta responsabilidade na formação de grupos paramilitares e sua atuação em dois massacres na década de 1990.

O ex-mandatário, que ordenou uma ofensiva militar contra as guerrilhas durante seus dois mandatos, entre 2002 e 2010, enfrenta há vários anos acusações de vínculos com grupos paramilitares, o que ele sempre negou.

Em agosto de 2025, Uribe foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar por subornar paramilitares presos para que não revelassem os supostos vínculos com ele, mas um tribunal de Bogotá revogou a pena e o caso seguiu para a Suprema Corte.

Em um comunicado, a Procuradoria informou que vai convocar Uribe "por fatos relacionados com a formação de um grupo paramilitar" no departamento de Antioquia, quando ele era governador, entre 1995 e 1997.

Além disso, também será convocado por seu papel nos "massacres perpetrados nas localidades de El Aro (1997) e La Granja (1996)", ambas no mesmo departamento, onde os paramilitares cometeram uma dezena de assassinatos e outros crimes.

Segundo o comunicado, Uribe é acusado dos crimes de "conluio para delinquir com agravante e homicídios de pessoa sob proteção", por "supostamente facilitar e promover a atuação dessa estrutura armada, que teria utilizado como base a fazenda Guacharacas, de propriedade da família Uribe Vélez na época".

O ex-presidente também deverá responder pelo homicídio, em 1998, do defensor de direitos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que havia denunciado a resposta ineficiente do então governador diante dos massacres.

"Enfrentar este suplício a poucas horas das eleições", reagiu Uribe na rede social X, ao mencionar o segundo turno das eleições presidenciais que acontecerão no domingo, uma disputa entre Abelardo de la Espriella, de extrema direita, e Iván Cepeda, de esquerda.

O atual presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, reagiu no X às mensagens de Uribe e o advertiu que ele está "a ponto de cair em algo que o senhor mesmo não gostaria".

A nova investigação contra Uribe foi revelada poucas semanas após a Suprema Corte confirmar uma condenação de 28 anos de prisão contra seu irmão, Santiago Uribe, por liderar um esquadrão paramilitar denominado "Os 12 Apóstolos".