Papa Leão XIV atrasa sua partida das Ilhas Canárias após problemas técnicos em avião

O papa Leão XIV desembarcou de um avião que estava prestes a decolar no Aeroporto Internacional de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, nas Canárias, com destino a Roma, nesta sexta-feira (12). A aeronave teria apresentado um problema técnico, segundo um jornalista da AFP.

O rei Felipe VI da Espanha, que estava no Aeroporto de Tenerife Norte para se despedir do pontífice, o acompanhou de volta ao saguão do aeroporto após o incidente. Os demais passageiros do voo também foram orientados a desembarcar.

Retorno ao Vaticano

O bispo de Roma já estava sentado na primeira fila do avião da Iberia, que transportava cerca de 80 jornalistas além da comitiva de Leão XIV, quando o comandante anunciou que a aeronave apresentava um problema técnico.

— Nossa equipe de manutenção sugere rebocar o avião, virá-lo para colocá-lo de frente para o vento e tentar uma nova partida do motor — explicou o comandante do avião.

— Vamos fazer essa tentativa. Se for satisfatória, poderemos partir — acrescentou.

Segundo o g1, apesar do imprevisto, o papa e outros membros da alta hierarquia da Igreja Católica deixaram a Espanha na aeronave privada do rei Felipe VI. Eles devem chegar em Roma ainda nesta sexta-feira.