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Na Espanha

Papa Leão XIV atrasa sua partida das Ilhas Canárias após problemas técnicos em avião

Voo apresentou falha no motor ao tentar decolar; pontífice e comitiva seguiram viagem em aeronave particular do rei espanhol Felipe VI

AFP

Zero Hora

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