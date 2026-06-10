Príncipe William quer utilizar IA contra falta de moradia

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, que fez da questão das pessoas em situação de rua em uma de suas principais causas sociais, anunciou nesta quarta-feira (10) que sua fundação Homewards utilizará ferramentas de inteligência artificial (IA) para evitar que algumas pessoas acabem vivendo nas ruas.

Ficar sem casa "não é uma fatalidade. É algo totalmente evitável e previsível", afirmou William durante uma mesa-redonda sobre o tema, na London Tech Week, um dos principais eventos do setor.

Homewards, que afirma que há mais de 430 mil pessoas sem moradia no Reino Unido, das quais metade são crianças, lançou nesta quarta-feira uma iniciativa destinada a melhorar o uso dos dados para detectar "sinais claros de alerta muito antes" de uma pessoa ficar sem moradia.

Na prática, isso poderia se traduzir na troca de informações sobre finanças, benefícios sociais ou a saúde de uma pessoa entre diferentes órgãos.

"A IA ajudará a identificar as intervenções que realmente vão funcionar" para evitar que algumas pessoas acabem vivendo na rua, explicou também Zahra Bahrololoumi, diretora-geral da Salesforce para o Reino Unio e Irlanda, uma das empresas tecnológicas que participam do projeto.

Dan Hughes, da organização LandAid, outro parceiro da Homewards, destacou, durante sua intervenção na London tech Week, que também é possível "mobilizar enormes volumes de dados", embora tenha advertido que é necessário "zelar para que estas informações sejam usadas sem violar a privacidade".

Por sua vez, o príncipe William insistiu que é "infinitamente preferível", se "os dados e as tecnologias que podem ser utilizadas" o permitirem, que as pessoas "permaneçam em seus lares, em seus empregos, em suas comunidades, com suas famílias e na escola".