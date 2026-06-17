Príncipe Harry e família devem viajar ao Reino Unido pela primeira vez em quatro anos

Harry e Meghan renunciaram as suas funções reais em 2020. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, deve viajar para o Reino Unido em julho com sua esposa Meghan Markle e seus filhos Archie, sete anos, e Lilibet, cinco. Esta seria a primeira viagem conjunta da família em quatro anos, segundo informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (17).

Harry e Meghan residem na Califórnia, nos Estados Unidos, desde 2020, após o rompimento com a família real devido a uma série de divergências. No mesmo ano, Harry e Meghan renunciaram às funções reais.

Reconciliação

O príncipe afirmou que, apesar da ruptura pública, ele "sempre" fará "parte da família real", em uma entrevista na Ucrânia para a BBC em 2025. O príncipe também afirmou que "gostaria de uma reconciliação".

Não se sabe se Harry, Meghan e seus filhos se encontrariam com o rei Charles III e a rainha Camilla durante a viagem. Os filhos do príncipe, Archie e Lilibet, viram seu avô pessoalmente pela última vez em 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II.

O casal planejaria fazer a viagem como parte dos preparativos para os Jogos Invictus, que serão realizados em Birmingham, na Inglaterra, em julho de 2027, segundo veículos de diversos países. Os jogos foram criados por Harry em 2014 para militares e veteranos feridos, lesionados ou doentes de cerca de 25 países.