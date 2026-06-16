Principal negociador iraniano vai participar da assinatura de acordo com EUA

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, participará da cerimônia de assinatura, programada para sexta-feira (19) na Suíça, do acordo que acaba com a guerra com os Estados Unidos, informou nesta terça-feira (16) o vice-chanceler da República Islâmica.
"A Suíça será a sede da assinatura, mas o local exato ainda não foi definido. A próxima rodada de negociações começará imediatamente após a assinatura", afirmou Majid Takht Ravanchi, antes de revelar que o vice-presidente JD Vance representará Washington, segundo a televisão estatal.
* AFP