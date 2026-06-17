Princesa herdeira da Noruega passa por transplante de pulmão

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, que sofre de uma grave doença respiratória, foi submetida com sucesso a um transplante de pulmão, anunciou nesta quarta-feira (17) o Palácio Real.

"Até o momento, o transplante de pulmão foi bem-sucedido", afirmou Arnt Fiane, diretor do departamento de cirurgia torácica do Hospital Nacional de Oslo.

A princesa, de 52 anos, foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar, uma doença que pode exigir um transplante delicado quando os médicos avaliam que o paciente tem apenas um ou dois anos de vida.

A intervenção cirúrgica em Mette-Marit aconteceu dois dias após um tribunal da capital norueguesa condenar seu filho de um relacionamento anterior ao casamento com o príncipe Haakon, Marius Borg Høiby, a quatro anos de prisão por dois estupros.

Paralelamente ao escândalo, o estado de saúde da princesa piorou consideravelmente nos últimos meses, o que a obrigou a reduzir seus compromissos oficiais.

"Estamos muito satisfeitos por tudo ter saído bem até agora", declarou Are Holm, diretor do serviço de pneumologia do Hospital Nacional.

"Como todos os demais pacientes recém-transplantados, a princesa herdeira permanecerá hospitalizada (...) durante várias semanas. É um procedimento padrão destinado a ajustar a medicação, administrar possíveis complicações e garantir a reabilitação", acrescentou.

O marido da princesa, o príncipe herdeiro Haakon, que um dia se tornará rei da Noruega, reduzirá sua agenda de atividades para estar ao seu lado durante o período, informou o Palácio.