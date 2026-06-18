Primeiro-ministro de Cuba anuncia reformas pró-mercado sem precedentes

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, apresentou nesta quinta-feira (18) ao Parlamento um amplo programa de reformas orientadas para o livre mercado, em um momento em que a ilha comunista enfrenta uma profunda crise econômica sob pressão de Washington.

O alto funcionário apresentou 176 propostas de reformas que precisam ser aprovadas pelos deputados da Assembleia Nacional e que abrangem numerosos setores da economia.

Essas propostas de caráter liberal afetam, em particular, a organização das empresas privadas, das empresas estatais, do sistema bancário, do turismo, da agricultura, do investimento estrangeiro, dos impostos e do mercado cambial.

"Mais do que um conjunto de medidas, trata-se do programa de reforma econômica mais profundo anunciado nos últimos 70 anos da história econômica do país, desde a vitória da Revolução de 1959", comentou à AFP o economista cubano Daniel Torralbas.

Entre as reformas anunciadas estão a transformação "da empresa estatal socialista em uma sociedade mercantil por ações ou por participação", a autorização de empresas privadas com mais de 100 empregados, a participação de capital estrangeiro no setor privado e a abertura de contas em moeda estrangeira para pessoas físicas.

A agricultura, o turismo, o setor bancário e o mercado cambial passam agora a estar abertos ao investimento privado, tanto nacional quanto estrangeiro. Da mesma forma, os cubanos poderão possuir mais de uma empresa privada e participações em outras sociedades.

Até agora, o investimento estrangeiro estava limitado a empresas mistas com companhias estatais.

Também foi anunciada uma reforma tributária com a introdução de um imposto sobre vendas (IVA), e será permitida a negociação salarial dentro das empresas.

Por enquanto, as autoridades não anunciaram nenhum cronograma para a entrada em vigor dessas medidas.

Esses anúncios ocorrem em um contexto no qual o presidente americano, Donald Trump, aplica uma política de máxima pressão sobre a ilha, submetida há cerca de cinco meses a um bloqueio petrolífero de fato.

Washington, que mantém um embargo contra Cuba desde 1962, não esconde seu desejo de que ocorra uma mudança de modelo econômico e até mesmo de regime na ilha situada a cerca de 150 quilômetros da costa da Flórida.