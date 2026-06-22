Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

Keir Starmer renunciou ao cargo de primeiro-ministro nesta segunda-feira. Adrian Dennis / AFP

Primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer anunciou a sua renúncia nesta segunda-feira (22) após semanas de pressões internas no partido e de enfrentar profunda impopularidade. Ele ficou menos de dois anos no cargo.

— Todas as decisões que tomei foram para colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que vou renunciar como líder do Partido Trabalhista — disse com a voz embargada em um discurso diante da residência do chefe de governo, em Downing Street.

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho e que permanecerá como primeiro-ministro até que o seu sucessor seja definido. O novo líder da legenda assumirá o cargo em setembro.

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Desde a sua chegada ao poder, em julho de 2024, a popularidade de Starmer, 63 anos, não parou de cair, em um contexto de estagnação econômica e aumento do custo de vida. A isso se somou o escândalo da nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar de seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.