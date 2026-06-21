Pressão por renúncia de Starmer no Reino Unido cresce; Trump diz que premiê 'falhou gravemente'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, tem enfrentado um dilema após quase dois anos no cargo: renunciar ou enfrentar um possível desafio de seu rival do Partido Trabalhista, Andy Burnham, atual prefeito da Grande Manchester. Neste domingo, 21, um dia antes de um possível anúncio da renúncia de Starmer, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o premiê britânico "falhou gravemente" em dois grandes temas: imigração e energia.

"Keir Starmer vai renunciar como primeiro-ministro do Reino Unido. Ele falhou gravemente em dois assuntos muito importantes - imigração e energia (abrir o petróleo do Mar do Norte!). Desejo-lhe tudo de bom", publicou Trump em sua rede Truth Social mais cedo.

Tem crescido a expectativa de que Starmer anuncie nesta segunda-feira, 22, um cronograma para sua renúncia. Nesta data, seu possível sucessor, Burnham, será empossado como deputado na Câmara dos Comuns após vencer uma eleição especial na semana passada.

O secretário de Negócios do Reino Unido, Peter Kyle, disse neste domingo em entrevista à BBC que Starmer está "reservando um tempo para refletir sobre as realidades políticas, desafios e oportunidades em que se encontra".

Se Starmer renunciar, ele será o sexto primeiro-ministro a deixar o cargo nos últimos 10 anos, uma taxa de rotatividade considerada alta para os padrões históricos do Reino Unido.