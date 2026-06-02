Presidente libanês diz que não há outra opção a não ser negociar com Israel em dia de reunião

O presidente libanês, Joseph Aoun, declarou nesta terça-feira, 2, que "não há outra opção senão negociar com Israel para pôr fim à guerra após a morte de mais de 3.000 mártires", acrescentando que assume a responsabilidade pelas escolhas que fez, segundo a Sky News Arábia.

Aoun, contudo, disse que a negociação não deve ser considerada rendição, concessão ou derrota, porque a força não está em fazer guerra, mas em ter a coragem e a sabedoria para pôr fim à guerra negociando em benefício do próprio país, que continua a ser o fundamento acima de tudo.

Ainda segundo a emissora, as delegações libanesas e israelenses, que iniciaram rodada de negociações em Washington nesta terça-feira, ainda não acertaram os pontos definitivos sobre um cessar-fogo.