Presidente libanês afirma estar determinado a enviar exército para fronteira com Israel

O presidente libanês afirmou ao chefe do Comando Central dos EUA, nesta segunda-feira (29), que está determinado a estender o controle do Estado, por meio de suas forças armadas, até a fronteira com Israel, onde o movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, mantém forte presença.

O presidente Joseph Aoun reiterou ao almirante Brad Cooper "a determinação do Estado libanês em estender sua autoridade, por meio de suas forças armadas, até a fronteira sul", afirmou a presidência em um comunicado, acrescentando que os dois discutiram os preparativos para a implementação de um acordo-quadro entre Líbano, Israel e Estados Unidos.

Na sexta-feira, Líbano e Israel, sob o patrocínio dos EUA, assinaram um "acordo-quadro trilateral" com o objetivo de pôr fim às hostilidades, após o Hezbollah ter arrastado o Líbano para a guerra no Oriente Médio em março.

O acordo compromete o Líbano a restaurar sua soberania sobre seu território por meio do "desarmamento verificado de grupos armados não estatais e do desmantelamento de suas infraestruturas", o que permitiria uma retirada gradual de Israel, segundo o texto publicado pelo Departamento de Estado.