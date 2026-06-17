Presidente do Líbano diz que negociação do país com Israel é independente do acordo EUA-Irã

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou nesta quarta-feira, 17, que as negociações do país com Israel em Washington são independentes do acordo entre os Estados Unidos e o Irã para acabar com o conflito no Oriente Médio.
"As garantias que recebemos, e o que enfatizamos, é que o caminho do Líbano nas negociações seja independente, embora sejamos certamente a favor de um cessar-fogo e de qualquer país que nos ajude, incluindo o Irã", disse Aoun, segundo um comunicado de seu gabinete no X.
O comentário ocorre após o Irã e o Paquistão terem afirmado que o Líbano estava incluído no acordo entre os EUA e o Irã.
"A negociação é conduzida pelo Estado libanês, que é soberano nas suas decisões, e ninguém toma o seu lugar; qualquer acordo será feito através de nós, não às nossas custas", concluiu Aoun no comunicado.
Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou uma "divergência" com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre o Líbano, enquanto forças israelenses realizaram novos ataques no sul do território libanês nesta quarta-feira.