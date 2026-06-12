Presidente do Equador visita EUA para discutir cooperação na área de segurança

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, está nos Estados Unidos para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral em matéria de segurança com Washington, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira (12) por seu gabinete.

Noboa se reunirá na Casa Branca com Stephen Miller, assessor de Segurança Nacional dos EUA, para revisar os resultados das ações conjuntas realizadas por Quito e Washington contra o crime organizado e o tráfico de drogas na região, informou o comunicado.

O conservador Noboa, um dos aliados do governo Trump nas Américas, reuniu-se no mês passado com o vice-presidente JD Vance em Washington para discutir assuntos semelhantes.

O Equador lançou uma ampla ofensiva policial e militar contra os cartéis de drogas que desencadearam uma espiral de violência em seu território, uma decisão elogiada pelo governo Trump.

Washington aumentou sua assistência de inteligência e reconheceu que conduz operações conjuntas com o Equador em áreas ao longo da fronteira com a Colômbia, onde ocorreram incidentes com o país vizinho.

Como parte de sua agenda nos Estados Unidos, Noboa concederá uma entrevista à emissora mexicana TV Azteca para apresentar as principais ações de seu governo para fortalecer a segurança e combater o narcotráfico.