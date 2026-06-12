Presidente da Nigéria afirma que país matou 13.000 'terroristas' no último ano

A Nigéria matou mais de 13.000 "terroristas" no último ano, anunciou nesta sexta-feira (12) o presidente Bola Tinubu, ao mesmo tempo que destacou que o número de mortes provocadas pela insurgência jihadista no país caiu 81% desde que assumiu o poder em 2023.

"Mais de 13.000 terroristas foram neutralizados no último ano", afirmou Tinubu, sem especificar se era uma referência a 2025 ou aos 12 meses anteriores.

Ele também destacou que mais de "124.000 combatentes e pessoas vinculadas entregaram as armas desde 2023 graças à Operação Corredor Seguro".

A Nigéria, o país mais populoso da África, trava uma longa batalha contra a insurgência jihadista na região norte do país, complicada pelos avanços de milicianos procedentes do Sahel e de grupos criminosos sem ideologia.

A insurgência, que deu origem a vários grupos armados, matou dezenas de milhares de pessoas e provocou o deslocamento de milhões desde o seu início, em 2009, com uma revolta do grupo jihadista Boko Haram.

A crise de segurança na Nigéria foi agravada pelos violentos confrontos entre agricultores e criadores de gado em áreas do nordeste e do centro do país, enquanto prossegue uma violenta agitação separatista no sudeste, somada aos sequestros em larga escala para exigir resgates, que assolam regiões do noroeste e do centro.

Os problemas se aproximam aos poucos do sudoeste, uma região que apresentava até agora uma segurança relativa, onde em maio 40 estudantes e professores foram sequestrados em suas escolas.