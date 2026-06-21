Premiê da Polônia tenta minimizar tensões com Zelenski e chama conflito com Ucrânia de 'erro'

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, tentou neste domingo, 21, amenizar tensões com a Ucrânia após atritos entre os presidentes dos dois países. Em publicação no X, Tusk disse que um conflito entre políticos dos dois países é um "erro estratégico" que provoca perdas para ambos os lados.

"Ambas as partes sairão perdendo: comercialmente, geopoliticamente e em termos de reputação. E na política, como se sabe, um erro é pior que um crime", escreveu Tusk, acrescentando que tenta minimizar perdas e reduzir tensão em conversas com parceiros europeus. "Não é uma tarefa fácil."

Esta é a segunda vez que Tusk se pronuncia em busca de acalmar as tensões com a Ucrânia. O atrito começou após o presidente polonês, Karol Nawrocki, cassar a posse ucraniana da condecoração estatal Ordem da Águia Branca na sexta-feira, 19, publicando um vídeo de 13 minutos nas redes sociais sobre o assunto.

Segundo ele, o exército ucraniano permanece responsável por "crimes cruéis" cometidos contra cidadãos da Polônia na Segunda Guerra Mundial e, portanto, não mereceriam a honraria.

Na ocasião, Tusk disse que a situação tensa "alegra" o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e "choca aliados".