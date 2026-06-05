Premiê da Albânia minimiza preocupação com projeto imobiliário ligado à família Trump

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, afirmou nesta sexta-feira (5) que não havia "qualquer motivo de preocupação" ao ser questionado sobre os protestos contra o complexo turístico vinculado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Há quase uma semana, as manifestações têm aumentado no país contra o projeto de hotel de luxo vinculado à filha de Trump, Ivanka Trump, e seu marido, Jared Kushner.

Os manifestantes afirmam que o plano, avaliado em cerca de 1,2 bilhão de dólares (6 bilhões de reais), prejudicará o meio ambiente, já que prevê a construção de hotéis de luxo na área protegida de Vjosa-Narta, na sul da costa adriática.

Segundo o projeto, apresentado há dois anos, os promotores também esperam transformar a ilha desabitada de Sazan - antiga base militar comunista secreta - em um luxuoso destino turístico.

"Não há projeto, não há qualquer motivo de preocupação enquanto não existir um projeto", declarou Rama a jornalistas nesta sexta-feira, em Montenegro, onde participa de uma cúpula da União Europeia com líderes dos Bálcãs.

No entanto, o primeiro-ministro afirmou que os "melhores" especialistas do mundo estão envolvidos no plano e ressaltou que o objetivo é "fazer algo único". "Ainda não há qualquer projeto aprovado", enfatizou.

"Primeiro, precisamos ter o projeto, depois analisá-lo e, em seguida, debatê-lo. Não podemos debater algo que não existe", destacou, pedindo à imprensa ocidental que fosse "muito mais cuidadosa".

O projeto tem sido cercado de incertezas, especialmente em relação à aquisição de títulos de propriedade dos terrenos onde alguns dos hotéis seriam construídos. Por ora, nada foi construído nesta área.

Mas o plano foi mencionado em imagens publicadas na conta de Instagram de Kushner, em visitas de Ivanka Trump à Albânia com investidores no início deste ano, assim como em suas declarações recentes em um podcast, nas quais elogiava a região.

Nos últimos dias, surgiram vídeos que mostram escavadeiras na praia daquela costa, imagens que foram amplamente divulgadas, sobretudo no Instagram, o que intensificou a oposição ao projeto.