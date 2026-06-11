Prefeito francês condena banner que pede deportação de estrangeiros

O prefeito da maior comuna da Região Metropolitana de Paris, Bally Bagayoko, um homem negro, expressou nesta quinta-feira (11) sua indignação após o aparecimento de uma faixa na catedral da cidade pedindo a deportação em massa de pessoas estrangeiras ou de origem estrangeira.

A cidade operária de Saint-Denis, ao norte da capital francesa, tem muitos habitantes de origem imigrante, e o novo prefeito e sua equipe têm sido alvo de desinformação e comentários racistas desde sua eleição em março.

Na manhã desta quinta-feira, surgiu um banner pendurado na fachada da famosa basílica da cidade, onde estão enterrados reis e rainhas da França, com a palavra "remigração", um conceito da extrema direita que defende a deportação em massa de pessoas de origem estrangeira.

"Reafirmamos nosso legado a poucos passos do túmulo de Carlos Martel, o homem que, em 732, pôs fim à invasão árabe-muçulmana de nossas terras", declarou um porta-voz de um grupo de extrema direita em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ao líder Carlos Martel, enterrado no interior da basílica de Saint-Denis, é atribuído o mérito de ter impedido a conquista árabe da Europa Ocidental.

Bagayoko, um francês nascido de pais malianos nessa comuna de cerca de 150 mil habitantes, classificou o ocorrido como um ato de "ódio" e os comentários do vídeo como "muito graves".

O político de extrema esquerda, de 52 anos, disse por telefone à AFP que sua cidade era um alvo porque "encarna o que os racistas odeiam". É "uma cidade dona de sua história, a cidade dos reis e rainhas da França (...) e uma cidade fruto da mistura migratória ao longo de muitos anos", afirmou.

Bagayoko informou que seu gabinete apresentará uma denúncia judicial.