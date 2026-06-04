Preços do petróleo recuam após anúncio de cessar-fogo entre Israel e Líbano

Os preços do petróleo recuaram nesta quinta-feira (4) diante da perspectiva de um acordo de paz no Líbano, apesar da rejeição por parte do grupo pró-iraniano Hezbollah e da continuidade dos bombardeios israelenses no sul do país.

Líbano e Israel concordaram, ao final de uma quarta rodada de negociações na quarta-feira, com a implementação de um cessar-fogo, condicionado a uma "cessação total" dos ataques do Hezbollah.

O líder do movimento pró-iraniano rejeitou esse acordo e exige um cessar-fogo por parte de todos os envolvidos no conflito, além da retirada de Israel do Líbano.

Mas isso não diminuiu o otimismo do mercado petrolífero, já que a perspectiva de uma trégua nessa região permite "esperar uma solução para o conflito iraniano", destaca Kathleen Brooks, da XTB.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 2,84%, para 95,03 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho, recuou 3,10%, para 93,04 dólares.

"A leitura positiva dos mercados é clara: um memorando de entendimento (sobre o Irã, nota da redação) deverá permitir que os fluxos que atravessam o Estreito de Ormuz se estabilizem rapidamente, ou até mesmo retornem à normalidade muito em breve", afirmou Kristian Kerr, diretor de estratégia macroeconômica da LPL Financial.

No entanto, o analista adverte que qualquer recuperação será "progressiva" e que "o mercado parece subestimar os desafios logísticos" para retomar as exportações de hidrocarbonetos do Golfo.