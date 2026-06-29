Preços do petróleo fecham em alta por escalada de tensões entre Irã e EUA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (29), em um mercado atento à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã durante o fim de semana, apesar do anúncio da cessação das hostilidades.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,61%, a 73,15 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto subiu 2,20%, a 70,75 dólares.

"O mercado tem dúvidas sobre o acordo" assinado em 17 de junho por Washington e Teerã, comentou à AFP Stephen Schork, analista do The Schork Group.

Estados Unidos e Irã trocaram ataques neste fim de semana em meio a acusações mútuas de violações do cessar-fogo.

No domingo, as duas partes tentaram baixar as tensões com o anúncio do fim das hostilidades.

O mercado respirou aliviado quando o presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta segunda-feira, que na terça serão realizadas reuniões de paz entre o Irã e os Estados Unidos em Catar.

As tensões se concentram, em particular, na gestão do estratégico Estreito de Ormuz, onde o tráfego marítimo caiu durante o fim de semana devido aos ataques iranianos contra navios mercantes.