Preço do petróleo tem leve alta em meio a prudência sobre acordo EUA-Irã

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira (17), com os operadores prudentes sobre a assinatura do memorando de entendimento entre Teerã e Washington.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 0,75%, a 79,55 dólares.

Referência americana, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho subiu 0,97%, a 76,79 dólares o barril.

Depois de quase quatro meses de um bloqueio provocado pelo conflito, espera-se que o Estreito de Ormuz seja reaberto na sexta-feira, dia previsto para a assinatura do acordo.

"Este acordo vai permitir instaurar uma paz frágil até o fim do ano", disse Gregory Brew, do Eurasia Grup. "Mas os obstáculos para sua implementação são significativos", acrescentou.

Em particular, ele ressaltou as persistentes tensões entre Irã e Israel, que "poriam à prova" o entendimento entre Washington e Teerã.

Nesta quarta, as forças israelenses realizaram bombardeios aéreos no sul do Líbano, na região de Nabatieh.

Por outro lado, para Brew, "a abertura do Estreito (de Ormuz) provavelmente levará tempo".

Segundo a plataforma de rastreamento marítimo Kpler, o tráfego no estreito permanece tão limitado quanto antes do acordo que visa encerrar a guerra.