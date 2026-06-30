Porta-voz do Irã nega negociações com EUA e rejeita intervenção externa em Ormuz

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que não há negociações diretas previstas com os Estados Unidos e reforçou que as conversas em Doha desta terça-feira (30) tratarão apenas da implementação de cláusulas do memorando de entendimento firmado para encerrar a guerra.

Segundo ele, as reuniões serão realizadas com a delegação do Catar e a execução da cláusula referente à liberação de ativos iranianos congelados está em andamento. "Nunca houve um plano para nos reunirmos com os americanos em qualquer nível", declarou.

As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa após o Catar informar que enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão em Doha para consultas com mediadores, mas sem reuniões de alto nível entre Washington e Teerã.

Baghaei também afirmou que a remoção de minas do Estreito de Ormuz é uma responsabilidade exclusiva do Irã, conforme previsto no memorando de entendimento, e rejeitou qualquer participação de terceiros. "A República Islâmica do Irã conhece suas responsabilidades e tem capacidade para cumpri-las. Não há necessidade de intervenção de outros países", disse. Segundo o porta-voz, qualquer interferência externa "apenas levará a um agravamento da situação".