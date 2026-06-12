Pintor britânico David Hockney morre aos 88 anos

O pintor britânico David Hockney, considerado uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, morreu na noite de quinta-feira (11) aos 88 anos, anunciou a agente do artista nesta sexta-feira.
Depois de descrevê-lo como "uma das figuras mais importantes da arte contemporânea tanto no século XX como no XXI", Erica Bolton, diretora da agência que o representava, informou em um comunicado que Hockney "faleceu em paz em sua casa" na quinta-feira, um mês antes de completar 89 anos.
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* AFP