Pezeshkian diz que mísseis do Irã não constam e nunca farão parte de acordo com EUA

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que a questão dos mísseis do país não existe e nunca existirá do acordo acertado com os Estados Unidos, citando que aparatos são de uso para defesa própria iraniana.

"Se não tivermos mísseis para autodefesa, Israel e os EUA atacariam o Irã, assim como fizeram em Gaza", afirmou o dirigente em vídeo para a emissora Anewz retransmitido no Facebook nesta terça-feira, 23.