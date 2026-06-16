Petróleo fecha em queda, com Brent abaixo de US$ 80 por acordo EUA-Irã

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (16), diante da perspectiva de uma volta à normalidade dos fluxos petroleiros após o anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Medio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou em queda de 5,06%, a 78,96 dólares. Esta foi a primeira vez que a commodity fechou abaixo dos 80 dólares desde o início de março.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho, fechou em queda de 5,82%, a 76,05 dólares o barril.

"Assim como vimos um frenesi de compra no início da guerra no Oriente Médio (...), agora acontece o contrário", disse à AFP Stephen Shorck, analista do The Shorck Group, ao falar de um "êxodo" de investidores.

Os Estados Unidos e o Irã vão assinar, na próxima sexta-feira, um memorando de entendimento na Suíça para pôr fim ao conflito. O ato marcará o início de dois meses de negociações, tendo como primeiro passo a aguardada reabertura do Estreito de Ormuz, por onde costuma transitar um quinto da produção mundial de hidrocarbonetos.

Os preços do petróleo também estiveram sob pressão nesta terça-feira por um artigo do Wall Street Journal, que reportou que Washington permitiria a Teerã retomar de imediato a venda de petróleo e outros combustíveis pelo acordo.

Desde o anúncio de domingo, os preços do ouro negro caíram cerca de 9%, mas se mantêm acima dos níveis anteriores à guerra.