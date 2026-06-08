Petróleo fecha em leve alta, puxado incertezas sobre o Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta segunda-feira (8), diante da incerteza geopolítica persistente no Oriente Médio, embora o anúncio da suspensão das hostilidades entre Irã e Israel tenha evitado um aumento maior.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,25%, a 94,25 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho subiu 0,84%, a 91,30 dólares o barril.

No começo da sessão, o Brent disparou 5,36% pelos ataques diretos entre Irã e Israel durante o fim de semana, os primeiros desde a trégua, iniciada há dois meses.

Os preços recuaram depois que os dois países anunciaram uma pausa nas hostilidades.

"As negociações finais sobre a 'paz' seguem seu curso, exceto que a ignorância e a estupidez se interponham no caminho", disse o presidente Donald Trump em sua plataforma, Truth Social.

"O mercado segue convencido de que realmente o presidente não quer seguir a guerra", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Na indústria existe a preocupação pela rápida erosão das reservas estratégicas de petróleo globais, enquanto o Estreito de Ormuz permanece quase totalmente boqueado por Teerã.