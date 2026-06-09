Petróleo fecha em baixa apesar de tensões por mensagem de Trump

Os preços do petróleo recuaram, nesta terça-feira (9), em um mercado que mostrou otimismo diante de uma possível resolução rápida para o conflito no Oriente Médio, apesar das novas ameaças do presidente americana, Donald Trump, contra o Irã.

O preço do barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho caiu 3,40%, a 88,20 dólares.

O do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto recuou 2,97%, a 91,45 dólares. Mais cedo durante a sessão, chegou a 89,57 dólares, seu nível mais baixo desde 17 de abril.

Mas uma mensagem de Trump em sua plataforma, Truth Social, freou a queda dos preços.

O presidente acusou o Irã de derrubar um helicóptero americano enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz e advertiu que Washington devia "responder" o incidente.

Esta mudança de tom contrasta com declarações anteriores nas quais Trump disse que a diplomacia americana estava na "fase final" das negociações para encerrar as hostilidades, o que tinha chamado a atenção dos operadores.

"A maioria dos atores do mercado seguem acreditando que o conflito se resolverá logo porque provavelmente seria o mais conveniente para todas as partes implicadas", destacou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

A manutenção dos preços em níveis muito inferiores ao pico observado no início da da guerra no Oriente Médio "pode ser explicado pela adaptação do mercado petroleiro a perturbação do abastecimento", acrescentou este analista.

A China recorreu a suas reservas para reduzir suas importações de petróleo "29% interanual" e "50% em comparação com o nível do começo do ano", destacou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Os Estados Unidos, por sua vez, extraíram mais de 50 milhões de barris de sua reserva estratégica.

No entanto, estas medidas temporárias não implicam uma menor necessidade de petróleo, e a reabertura do Estreito de Ormuz segue sendo crucial para o mercado.

Sem o desbloqueio desta passagem, existe "um nível mínimo para os preços do petróleo" que limita sua queda, avaliou Kathleen Brooks, analista da XTB.