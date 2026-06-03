Petróleo fecha em alta com perspectivas distantes de acordo no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (3), após novos confrontos entre Estados Unidos e Irã prejudicarem ainda mais as perspectivas de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, aumentou 1,89%, chegando a 97,81 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para julho, subiu 2,41%, para 96,02 dólares.

"Os operadores esperavam que as negociações de paz entre Washington e Teerã avançassem neste fim de semana, mas isso não aconteceu", indicou David Morrison, da Trade Nation.

Irã e Estados Unidos acusaram um ao outro nesta quarta-feira de violar a trégua após vários ataques cruzados no Golfo. Projéteis lançados por Teerã atingiram o aeroporto do Kuwait e mataram uma pessoa.

As hostilidades representam um novo desafio ao frágil cessar-fogo iniciado em 8 de abril entre as duas partes.

"Os últimos desdobramentos sugerem que os investidores talvez tenham se apressado demais em descontar o impacto do memorando de entendimento", evocado por Washington no fim de semana, explicou Kathleen Brooks, analista da XTB.

O documento previa uma extensão de 60 dias do cessar-fogo e a abertura do Estreito de Ormuz.