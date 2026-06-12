Petróleo cai diante de otimismo sobre paz entre Irã e EUA

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (12), pressionados pelo otimismo de que Washington e Teerã ponham fim à guerra no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 3,38%, para 87,33 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega em julho, baixou 3,23%, para 84,88 dólares.

Os operadores consideram possível "um avanço decisivo nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã" que "levaria à reabertura do Estreito de Ormuz", explica à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Essa via marítima estratégica, pela qual antes do conflito no Oriente Médio transitava um quinto do petróleo mundial, está praticamente bloqueada pelo Irã desde o fim de fevereiro.

Os mercados se acalmaram após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um "acordo muito bom" com o Irã.

"O memorando de entendimento de Islamabad [capital do Paquistão, mediadora nas negociações] nunca esteve tão perto", escreveu por sua vez no X o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.