Petróleo Brent cai para US$ 90 o barril em meio a esperanças de acordo no Oriente Médio

Os preços do petróleo caíram acentuadamente nesta terça-feira (9), em meio ao otimismo do mercado por uma resolução rápida da guerra no Oriente Médio, que interrompeu severamente o comércio de hidrocarbonetos.

O petróleo Brent, referência internacional, chegou a cair brevemente abaixo dos 90 dólares o barril, seu menor nível desde 17 de abril.

Por volta das 16h05 GMT (13h05 em Brasília), estava em queda de 4,44%, cotado a 90,07 dólares o barril (465,54 reais).

Ao mesmo tempo, o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, estava em queda de 5,25%, cotado a 86,51 dólares (447,14 reais) o barril para entrega em julho.