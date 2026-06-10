Petroleiro em chamas na costa de Omã, segundo agência marítima britânica

A sala de máquinas de um petroleiro pegou fogo nesta quarta-feira (10) ao longo da costa de Omã, perto do Estreito de Ormuz, deixando uma pessoa morta e duas desaparecidas, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

A agência afirmou em um comunicado que o incidente ocorreu 20 milhas náuticas a nordeste da cidade omanita de Sohar.

"As autoridades locais indicaram que um petroleiro reportou um incêndio em sua sala de máquinas e que equipes estavam no local para auxiliar na saída da tripulação", disse a UKMTO.

"A embarcação informou uma vítima e dois tripulantes desaparecidos. Nenhum impacto ambiental foi relatado", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

A empresa britânica de segurança marítima Vanguard havia relatado anteriormente ter recebido informações de que o petroleiro Settebello, com bandeira de Palau, havia "transmitido um pedido de socorro indicando que sua sala de máquinas havia sido atingida por um míssil" ao largo da costa de Sohar, no Golfo de Omã, e que um incêndio havia começado a bordo.

No entanto, a empresa esclareceu que "nenhuma verificação independente foi obtida até o momento".