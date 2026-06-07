Peru vota em segundo turno acirrado para eleger seu nono presidente em 10 anos

Os peruanos votam, neste domingo (7), para eleger seu nono presidente em dez anos entre a direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez, em um segundo turno acirrado, no qual vão às urnas fartos do caos políticos e da criminalidade desenfreada.

Keiko Fujimori, filha do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta, em sua quarta tentativa de chegar à Presidência, Sánchez, que na reta final subiu nas pesquisas até empatar com a adversária.

"Temos que escolher entre o 'mal menor', a história se repete. Estamos em uma crise que já dura mais de uma década", disse à AFP Renzo Masa, estudante de 23 anos, após votar.

Depois de um recorde de quedas de governantes desde 2016, cerca de 27 milhões de eleitores devem escolher um presidente para um mandato de cinco anos.

Fujimori, uma administradora de 51 anos, apela ao legado ambivalente do pai, que estabilizou a economia, derrotou a insurgência, mas foi acusado de crimes contra a humanidade.

Sánchez, congressista e ex-ministro de 57 anos, reivindica o legado camponês do ex-presidente Pedro Castillo, um professor rural preso após o autogolpe de Estado frustrado de 2022.

Juntos, os dois candidatos não superaram os 30% no primeiro turno, em abril, afetado por falhas logísticas e denúncias de fraude que aumentaram a desconfiança nas instituições peruanas.

Em meio ao tumulto de apoiadores e jornalistas, Fujimori, candidata do Fuerza Popular, e Sánchez, do Juntos por el Perú, votaram na zona leste de Lima. "Temos bastante esperança", disse o esquerdista.

- "Comunismo" ou "ditadura"? -

Fujimori promete prosperidade e adverte para o perigo do "comunismo". "Esta eleição é entre ordem ou retrocesso", repete.

"Votei na Keiko porque ela representa estabilidade. Infelizmente, não lhe demos a oportunidade de governar", declarou Luis Bernaola, técnico eletrônico de 44 anos.

Sánchez moderou seu discurso de "mudança radical" do primeiro turno, se distanciou dos ultranacionalistas, e disse à AFP que quer ter uma relação "respeitosa" com Washington.

"Precisamos de uma mudança. O equilíbrio de poderes é importante. Tenho mais medo da Keiko do que do Sánchez", afirmou Juan Salas, comerciante de 32 anos.

O esquerdista, que sempre usa o chapéu que ganhou de presente de Castillo, a quem pensa indultar, acusa Fujimori de integrar a "ditadura" do Congresso poderoso que derruba presidentes, onde ela é influente.

Sem afetar o segundo turno, um juiz mandou Sánchez a julgamento por supostas anomalias financeiras em seu partido. Se for eleito presidente, ele terá imunidade, embora fique vulnerável diante de um Parlamento inclinado à direita.

Nenhum dos dois candidatos têm maioria legislativa. Quem vencer as eleições, terá que costurar alianças para concluir seu mandato, segundo o analista Jeffey Radzinsky.

"Quem for eleito vai deslegitimar o resultado se ele for apertado. Isso traz mais instabilidade", apontou o sociólogo David Sulmont.

O vencedor substituirá a partir de 28 de julho o presidente interino José María Balcázar.

- As extorsões, o ponto mais crítico -

Apesar da desilusão política, a maior preocupação dos peruanos é a insegurança em um país onde abundam as quadrilhas criminosas e as denúncias de extorsão aumentaram nove vezes em cinco anos.

"É o mais crítico. Espero que acabem com a criminalidade", disse à AFP Carlos Altamirano, engenheiro de 49 anos, após votar no norte de Lima.

Para enfrentar isso, Fujimori sugere a linha-dura: militarizar as prisões e as zonas conflituosas, e expulsar migrantes para acabar com a "praga social" com a "mesma força" - diz - com que seu pai venceu a insurgência nos anos 1990.

Sánchez propõe enfrentar a corrupção na polícia e na justiça, diante do que denuncia de uma cumplicidade das elites políticas com a criminalidade.

Sua base social está na zona rural empobrecida e abandonada, onde a insegurança é menor. A de Fujimori fica em Lima, onde em 2025 triplicou a taxa de homicídios com relação a 2020, com 23 por 100.000 habitantes.

O vencedor das eleições governará um Peru economicamente estável, com crescimento do PIB de 3,4% e baixa inflação. Mas sete em cada dez trabalhadores estão na informalidade.

Fujimori defende propostas neoliberais, o respeito à propriedade privada e a atração de investimentos americanos.

Sánchez prometeu aumentos salariais e tentou tranquilizar os investidores, ao dizer que vai manter a abertura econômica e a independência do estratégico banco central.

As seções eleitorais devem fechar às 22h00 GMT (19h no horário de Brasília), após dez horas de votação.