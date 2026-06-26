Peru vai anunciar resultado do segundo turno em 3 de julho

O resultado final do segundo turno no Peru, que tem a candidata de direita Keiko Fujimori como vencedora projetada, será anunciado em 3 de julho, informou nesta sexta-feira (26) o chefe da autoridade eleitoral.

Com 99,88% das urnas apuradas, a filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) conta com uma vantagem irreversível de pouco mais de 44.500 votos sobre o esquerdista Roberto Sánchez, que ameaçou não reconhecer o resultado.

Keiko obteve até o momento 50,12% dos votos, contra 49,88% para Sánchez, segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe). Restam 33.300 votos para apurar, de um total de 19 milhões.

"Já podemos dizer, com total certeza, que o anúncio total do resultado do segundo turno será feito até 3 de julho", disse o presidente do Júri Nacional Eleitoral, Roberto Burneo. A entrega de certificações à chapa vencedora será feita em 15 de julho, no Teatro Nacional de Lima, acrescentou.

O vencedor vai substituir em 28 de julho o presidente interino, José María Balcázar, para um mandato de cinco anos.

Além do presidente, os peruanos elegeram os membros do novo parlamento bicameral, composto por 130 deputados e 60 senadores. Nenhum dos seis partidos que vão formar o Legislativo conquistou a maioria no parlamento.

O Força Popular, de Keiko, somou 22 senadores e 45 deputados. Levando em conta outros partidos, as forças da direita somam 30 cadeiras no Senado e 63 na Câmara dos Deputados.

O Juntos pelo Peru, de Sánchez, terá 14 senadores e 31 deputados. Os partidos de esquerda ou centro-esquerda conquistaram no total 30 cadeiras no Senado e 67 na Câmara dos Deputados.