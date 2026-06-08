Peru: Keiko Fujimori tem pequena vantagem sobre Roberto Sánchez, com metade dos votos apurados

A conservadora Keiko Fujimori lidera a apuração das eleições presidenciais do Peru, realizadas no domingo, 7. Com 50% dos votos contabilizados, Fujimori soma 52,7% das intenções de voto, contra 47,3% do nacionalista Roberto Sánchez. O resultado final, porém, deve levar dias para ser confirmado. A apuração do primeiro turno, realizado em abril, demorou mais de um mês. Fonte: Associated Press.