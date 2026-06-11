Alerta de incidente com materiais perigosos no Pentágono foi alarme falso, diz TV americana

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington D.C., foi fechado e teve andares evacuados nesta quinta-feira (11). No entanto, segundo a rede americana CNN, o alerta de incidente com materiais perigosos era um alarme falso.

Equipes da polícia e dos bombeiros chegaram a ser mobilizadas, com máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química.

Mais cedo, ao anunciar o protocolo de segurança, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que os sistemas teriam detectado "problema de qualidade do ar", o que exigia "medidas de precaução até que determinemos sua gravidade".

O episódio aconteceu no dia da abertura da Copa do Mundo e em meio às tensões entre EUA e Irã. Nesta quinta, o presidente Donald Trump afirmou que o país irá atacar o Irã "com muita força" durante a noite.

O Pentágono

Pentágono fica nos arredores de Washington. STAFF / AFP

O Pentágono, inaugurado em 1943, tem esse nome em referência à forma geométrica de cinco lados. Cada face do edifício tem cinco andares, além de dois subsolos, e mais de 28 quilômetros de corredores. Cerca de 26 mil militares e civis trabalham no local.